I risultati della pulizia del molo di sottovento a Giovinazzo

Come anticipato in un nostro articolo, domenica scorsa, 9 maggio l'associazione ambientalista, in collaborazione con, supportati da una importante catena di distribuzione di abbigliamento e materiale sportivo, ha ripulito dai rifiuti il molo di sottovento di Giovinazzo ed i fondali marini circostanti.Le operazioni, svoltesi nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, sono quindi state estese alla parte acquatica grazie al supporto di Opa Opa, degli apneisti di Flamingo Surf Club e di alcuni sub volontari.Grazie ai più di 90 partecipanti è stato possibile rimuoveredalla zona, nei mesi estivi interessata da flussi enormi di gente. Durante la pulizia sono stati raccolti(di cui 27 kg raccolti dal mare). Numeri che danno la dimensione del disastro ambientale che l'essere umano può compiere con le sue condotte spesso scellerate che vanno ad inquinare porzioni del nostro territorio che invece dovrebbero essere tutelate come scrigni preziosi.«Il successo dell'evento - raccontano infine i giovani volontari di 2hands Giovinazzo - non sarebbe arrivato senza l'attiva collaborazione che c'è stata tra i partner, uniti dallo stesso amore, quello per il mare. Cogliamo l'occasione per invitare la cittadinanza al prossimo intervento di pulizia di domenica 16 maggio, alle ore 17:30, in zona campo sportivo. Vi aspettiamo numerosi! Chi intende partecipare può registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.ie/e/biglietti-16-cleanup-campo-sportivo-154531446717 ».