I bimbi e le bimbe della "San Tommaso" alla Scuola di Musica "Cortese" - FOTO

La Scuola dell'Infanzia, segmento scolastico che impegna i bambini in età compresa tra i due anni e mezzo e i cinque anni, si apre al territorio per favorire esperienze educative e didattiche, oltre che formative, sempre nuove per i più piccoli. Le scoperte sono sempre gradite ed interessanti e quelle che nella mattinata di venerdì 10 ottobre hanno vissuto i bambini della", plesso scolastico annesso all'guidato dalla preside Maria Paola Scorza, sono state davvero speciali, perché calate nella realtà degli ambienti formativi dellaGrazie alla cortese disponibilità del presidentele docenti del plesso hanno potuto organizzare una Uscita Didattica nella struttura, sede del raggruppamento delle tre realtà associative musicali cittadine:La visita guidata nella sala dove i musicisti si ritrovano per suonare e fare le prove ha dato modo ai bambini di scoprire i nomi degli strumenti musicali oltre a tante interessanti informazioni che il nuovo presidente Petrosillo, musicista dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese", ha fornito loro. La musica è stata naturalmente la protagonista della bella iniziativa gioiosa perché ricca dell'entusiasmo dei piccoli alunni.Ma non è tutto perché l'Uscita Didattica sul territorio, resa possibile dalle autorizzazioni firmate dai genitori, ha svariati obiettivi formativi al suo interno tra cui approfondire, e al contempo ampliare le conoscenze, in una situazione condivisibile e armoniosa oltre che partecipativa. I piccoli hanno potuto "provare a suonare" gli strumenti musicali, scoprire i suoni corrispondenti e stupirsi di averlo fatto da soli sotto lo sguardo attento delle insegnanti e del presidente Saverio Petrosillo. Il musicista divertito, oltre che accogliente nella sua modalità di relazione con i bambini, ha anche partecipato al gioco della caccia al tesoro e degli indovinelli, situazione motivante creata delle maestre per giungere alla sorpresa finale riservata a tutto il plesso scolastico.Ecco che dopo aver risolto gli indovinelli i bambini hanno trovato un pacco dono assegnato per sezione contenente il testo narrativo "Quanti rumori in fondo al mare" che sarà lo sfondo integratore delle attività didattiche che si svolgeranno fino alla metà di novembre in quello che viene definito "Progetto Accoglienza". Dulcis in fundo, bambini e insegnanti hanno assistito a un'esibizione in duo di Saverio Petrosillo al clarinetto e di Maria Carol, sua figlia, alla tastiera che hanno dedicato a tutti gli ospiti il brano colonna sonora del film " La Sirenetta" per restare in tema mare. Parole di soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa ha espresso Saverio Petrosillo. Ecco cosa ci ha detto.«Credo sia molto importante organizzare questi eventi perché la disciplina musicale deve essere conosciuta già dall'infanzia. Questa struttura organizza corsi propedeutici a partire dai tre anni di età e seppur così piccoli, in età prescolare, fino ai cinque anni i bambini si avvicinano a questo mondo e alla conoscenza degli strumentini musicali. Ben venga che ci siano queste iniziative sul territorio, dovrebbero essercene ancora di più. È nostra intenzione coinvolgere gli Istituti Scolastici della nostra città per far conoscere la realtà e l'operosità racchiuse nella Scuola Comunale di Musica intitolata al musicista e compositore "Filippo Cortese"», ha affermato il Presidente Saverio Petrosillo.L'esperienza è stata sicuramente efficace e molto positiva ma non nuova nella modalità organizzativa della Scuola dell'Infanzia "San Tommaso", perché afferente a un "fare scuola" che volge attenzione alla cura delle dinamiche socio-affettive tra tutti i bambini e le loro maestre, stimolando socializzazione, attenzione, curiosità e sviluppando il pensiero critico.