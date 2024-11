Conoscere meglio "Il Trovatore" di Verdi. Appuntamento a Giovinazzo

Un nuovo interessante appuntamento con l'attività di laboratorio artistico-musicale deglisi terrà venerdì 8 novembre alle ore 18.30 nellaIl laboratorio è inserito nella programmazione del bando regionale Galattica-Rete Giovani Puglia e avrà quale contenuto a tema la conoscenza più approfondita del compositore Giuseppe Verdi e dell'opera liricaSi tratta di un incontro che saprà fondere la vita musicale di uno dei più importanti compositori di fama mondiale di tutti i tempi, originario di Le Roncole, piccola frazione del comune di Busseto, in provincia di Parma e la bellezza stilistica e musicale dell'opera "Il Trovatore". La presentazione della su indicata opera lirica conterrà dettagli della trama utili a illustrare in che maniera è stata costruita l'opera.Ilcoordinerà l'aspetto conoscitivo dell'opera lirica tessendo i fili del racconto che in essa è racchiuso, oltre a costruire momenti a sorpresa per il pubblico presente. Il pianista e compositore Vito Della Valle di Pompei entrerà nello specifico della musica, dello stile musicale di Verdi e suonerà frammenti di arie famose dell'opera. Insieme creeranno una fusione tra la carriera del compositore e l'opera lirica dalla trama complessa, ma affascinante per tutti gli estimatori. L'incontro- laboratorio è gratuito; l' ingresso è aperto agli allievi e alla città, agli appassionati di lirica e a chi avrà piacere di avvicinarsi a questo mondo ricco d'incanto e bellezza per conoscerlo meglio.Il M° Antonio Dangelico ha già annunciato la messa in scena dell'opera lirica, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre alle ore 20.00 nella sala concerti della Scuola Comunale Musicale "Filippo Cortese", sita in Via Tenente Fiorino n. 8 nella cui segreteria si potranno ricevere informazioni dettagliate.