I bimbi della "San Tommaso" e 2hands Giovinazzo ripuliranno il Parco Scianatico

Tre incontri non sono bastati ai bambini ed alle bambine della scuola dell'infanzia "San Tommaso" di Giovinazzo.Preparati dalle insegnanti di sezione, motivati dai genitori e incoraggiati dai volontari dihanno chiesto una pulizia dai rifiuti tutta per loro.Pertanto armati di guantini e pinze, nella mattinata dia cercare e scovare i rifiuti che qualche ragazzo o adulto ha abbandonato incautamente.L'Associazione ha già proposto ai plessi dell'Istituto comprensivo "S.G. Bosco-Buonarroti", nel mese di aprile, tre incontri di sensibilizzazione ambientale tra giochi e quiz, al fine di insegnare correttamente l'importanza della raccolta differenziata e la necessità di non gettare i rifiuti per terra.Durante le attività, i bambini e le bambine sono stati entusiasti di mettersi alla prova attraverso giochi legati alla tematica ambientale e alla raccolta differenziata e, per tutto il tempo, sono stati accompagnati dai volontari e dalle insegnanti.«I bambini - ha quindi spiegato il volontario Ciro Nardomarino - erano molto preparati rispetto a come lo eravamo noi a quell'età, è apprezzabile che ci sia già questa sensibilità a 4-5 anni».Lo svolgimento delle attività all'aperto, nei giardini delle scuole, ha anche aiutato i bambini a divertirsi di più e svolgere con più leggerezza queste attività all'aperto.è consapevole che la sensibilizzazione fatta nelle scuole funga da filtro per arrivare agli adulti, i quali ascoltando le parole dei propri figli appassionati, potranno forse migliorare le loro abitudini e consegnar loro un mondo più sostenibile.