Estemporanea di pittura in Cala Porto per bimbe e bimbi della "San Tommaso"

L'entusiasmo dei bambini e la loro vivace partecipazione hanno contraddistinto una bella esperienza formativa condivisa: l'estemporanea di pittura al porto di Giovinazzo. L'iniziativa didattica ha impegnato attivamente le insegnanti e i bambini di tre, quattro, cinque anni del plesso scolastico diappartenente all'istituto comprensivo "Bosco- Buonarroti ".Si è trattato di una situazione motivante, ricca di contenuti e significati, agganciata ad una uscita didattica sul territorio utile a lavorare sulla conclusione dell'anno scolastico nel quale l'arte è stata il motore trainante della progettazione didattica annuale. Il progetto educativo e didattico "Tra sogno e realtà… siamo tutti all'opera" sta volgendo al termine. L'estemporanea ha piacevolmente ospitato tre tra gli eccellenti artisti di Giovinazzo:che, invitati, hanno partecipato con vera dedizione all'incontro donando la loro arte. Il loro supporto artistico professionale è stato prezioso, si sono accostati ai bambini adattando le loro tecniche pittoriche a piccoli alunni.Ai bambini ed alle bambine, i tre artisti hanno suggerito indicazioni importanti per dipingere e, contemporaneamente, osservare lo scenario paesaggistico, splendido oggetto delle attenzioni di servizi fotografici importanti, di produzioni cinematografiche e di rilevanti agenzie pubblicitarie che al porto hanno ambientato e girato i loro spot. Ogni bambino e ogni bambina ha realizzato il suo quadro su foglio di cartoncino bianco, con pennelli e colori a tempera. L'opera d'arte creata sarà di sicuro un ricordo di grande valore per i piccoli dell'Infanzia. Certo è che avvicinare i bambini all'amore per l'arte come per la musica e la lettura sin da piccoli è un investimento per il futuro.Il supporto logistico a trecento sessanta gradi è stato a cura delle collaboratrici scolasticheche meritano un particolare ringraziamento. Le insegnanti ringraziano della concreta collaborazione e disponibilità Alessandro Cavaliere, Pina Demartino e Elisa Raguseo che hanno fatto dono della loro competenza in materia di arte. Per conoscere in modo approfondito la loro esperienza artistica si possono visitare i profili social e scoprire quanta bellezza e talento c'è' nella loro