Il Parco Scianatico ripulito dai bimbi della "San Tommaso" e da 2hands Giovinazzo

6 foto Pulizia Parco Scianatico

Esperienza formativa e di conoscenza in materia ambientale è stata una accurata pulizia svoltasi lunedì mattina, 29 maggio, all'interno delL'iniziativa è stata ideata ed è nata in stretta collaborazione tra il gruppo associativo die la, plesso dell'Istituto Comprensivo "Bosco – Buonarroti" di Giovinazzo. Protagonisti attenti e curiosi trenta bambini di cinque anni del suddetto plesso di Scuola dell'Infanzia, accompagnati dai loro genitori e dalle maestre. L'attenzione, l'impegno e l'entusiasmo sono stati elementi caratterizzanti dell'iniziativa dai contenuti di pregevole valore: rispetto dell'ambiente e corretta conoscenza della raccolta differenziata.Quest'occasione di incontro è il risultato concreto finale del percorso didattico relativo al progetto di educazione ambientale dal titoloredatto dalle docenti Angela del Rosso e Sara Dangelico, svoltosi a scuola durante il corrente anno scolastico, con il coordinamento della prof. del Rosso. Il risultato di questa pulizia al parco Scianatico è positivo perché, oltre all'approfondimento sulla raccolta differenziata, i bambini hanno potuto comprendere quanto sia importante rispettare l'ambiente in cui viviamo non sporcandolo. Riguardo questo appuntamento interessante dal punto di vista dei contenuti e degli apprendimenti acquisiti, abbiamo chiesto al prof. Ciro Nardomarino, curatore dell'attività insieme allo staff dell'associazionecome è stata vissuta l'esperienza e come hanno risposto i bambini.«L'attività proposta- ci ha detto il volontario di 2hands- ha riscontrato un grande entusiasmo e una numerosa risposta da parte dei genitori e nonni presenti che inizialmente indifferenti hanno cominciato a raccogliere e condividere con i bambini l'esperienza. L'esperienza della raccolta dei rifiuti abbandonati (ben 37kg circa tra indifferenziato, plastica e vetro, quest'ultimo in modesta quantità) è stata motivo di soddisfazione da parte dei bambini.Essere stati per un giorno, e si spera anche in futuro - ha continuato - , paladini supereroi difensori dell'ambiente li ha affascinati. I bambini erano esaltati: quando abbiamo concluso il clean up durato mezz'ora molti hanno continuato perché vedevano rifiuti dappertutto. La condivisione dell'attività è stata positiva, per la determinazione e collaborazione creata tra docenti, volontari e parenti dei bambini». Lo scenario apparso a tutti i presenti è stato ricco di amarezza perché il parco Scianatico era stracolmo di rifiuti: sono stati raccolti trentasette chilogrammi di rifiuti. In merito a questo abbiamo chiesto un pensiero al prof. Nardomarino, che ha curato con attenzione la giornata di impegno ambientale; ci ha parlato del riscontro che loro dell'associazione possono esprimere a fine attività di clean up. Ecco cosa ci ha detto. « Il riscontro di questa esperienza di conoscenza e sensibilizzazione maturata in tutte le fasi del progetto, per noi volontari di 2hands è stato certamente positivo come pure la condivisione che c'è stata con il personale docente, i genitori e i nonni dei piccoli alunni.Una bellissima giornata per l'ambiente! Purtroppo spiacevole è stato constatare lo stato preoccupante di degrado e di semiabbandono in cui versa il parco. È stato spontaneo anche chiedersi "chi dovrebbe occuparsene, chi deve controllare, chi deve vigilare ?..." Ci si augura che presto torni a essere uno spazio verde vivibile, sicuro e decoroso per tutti i cittadini che lo frequenteranno», ha quindi concluso.