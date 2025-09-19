Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese

Si sono verificati danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Barletta

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Trinitapoli e Barletta per danneggiamenti alla linea elettrica. Trenitalia comunica che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)• FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Ancona (10:25)Treni Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:• IC 606 Bari Centrale (5:50) - Pesaro (11:17)• IC 608 Lecce (6:23) - Milano Centrale (17:45)