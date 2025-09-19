La stazione di Giovinazzo
La stazione di Giovinazzo
Attualità

Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese

Si sono verificati danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Barletta

Giovinazzo - venerdì 19 settembre 2025 9.22
La circolazione ferroviaria è sospesa tra Trinitapoli e Barletta per danneggiamenti alla linea elettrica. Trenitalia comunica che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:
• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)
• FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Ancona (10:25)

Treni Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:
• IC 606 Bari Centrale (5:50) - Pesaro (11:17)
• IC 608 Lecce (6:23) - Milano Centrale (17:45)
  • Trenitalia
