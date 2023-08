Gli Zelatori del culto Micaelico al fianco delle famiglie in difficoltà di Giovinazzo

Come ogni mese di settembre, glieffettueranno una raccolta viveri e materiale scolastico (quaderni, penne, matite, colori, agende scolastiche, compassi, righe, gomme ecc.) destinati a nuclei familiari con qualche problema economico.La modalità della raccolta prevede una formula anonima, chi dona non sa a chi viene dato e viceversa chi riceve, non sa da chi è arrivato il dono.«In modo particolare - sottolineano - quest'anno scolastico che inizia, vede i partecipanti della raccolta protesi alla fornitura di materiale per la scuola (alla luce del fatto che la spesa per una famiglia è diventata onerosa). Se si pensa che la tassa dell'Iva su questi prodotti e del 22%. Questa volta, ed è una novità, uno zelatore ha deciso di prendersi in carico una famiglia con figli per sostenere la spesa per tutto l'anno del materiale per la scuola».Questo materiale, come ogni anno, verrà consegnato allache provvederà alla sua distribuzione. Un aiuto concreto, tangibile, importantissimo per continuare a formare bimbi e bimbe sui quali non può e non deve ricadere il disagio delle famiglie di appartenenza. Una comunità autenticamente cristiana e solidale si vede da questi dettagli.