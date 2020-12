Donazioni natalizie: la Caritas di Giovinazzo ringrazia

Si è conclusa domenica 20 dicembre la raccolta dei doni natalizi in favore dei bambini e delle bambine che vivono nei nuclei familiari più bisognosi, promosso dallaTante le donazioni giunti, con benmessi a disposizione dei piccoli meno fortunati da parte di singoli ed associazioni del territorio che, più che mai in quest'epoca buia segnata dal Covid-19, hanno mostrato un gran cuore.Donazioni oltre le aspettative della Caritas locale, dunque, che renderanno felici bimbi e bimbeche finalmente potranno trascorrere giorni sereni.«La Caritas ringrazia profondamente quanti si sono fatti prossimi e in seguito alle numerose richieste di chi vuol ancora offrire il proprio contributo rilancia una nuova iniziativa - si legge sul sito diocesano - con l'obiettivo di donare unaai piccoli, il 6 gennaio 2021. È possibile donare,, presso la Caritas della parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo, preferibilmente il lunedì dalle 17.30 alle 19.00, o contattando i referenti cittadini ai numeri telefonici 3663114355 (Leo) oppure 3485433796 (Chiara)».Dal gruppo giovinazzese rimarcano un altro aspetto importante: nel caso vi fosse impossibilità a muoversi, viste le disposizioni legate alla all'ultimo Decreto Legge del Governo che pone l'intera nazione in zona rossa, «sarà possibile contattare i numeri citati in modo tale che siano i referenti stessi a provvedere al ritiro. Saranno poi gli operatori della Caritas ad occuparsi della consegna così che ciascun bambino possa sorridere, ancora una volta, grazie alla comunità».