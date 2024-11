Campagna olearia, servono vestiti e medicine per i migranti stagionali a Giovinazzo

La Caritas Diocesana di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo chiede aiuto a fedeli e semplici cittadini per sostenere la raccolta di abiti invernali ed intimo da uomo per i tantissimi migranti che dormono nelle campagne tra Terlizzi, Ruvo di Puglia e Giovinazzo.«La quasi totalità dei lavoratori giunti per la campagna olearia - spiegano dalla Diocesi con riferimento all'agro di tutti i comuni - vive in condizioni drammatiche abitando in manufatti abbandonati nelle campagne, sostando o dormendo all'addiaccio. Nella Città di Terlizzi, la Caritas Diocesana ha attivato uno sportello di ascolto dedicato e un centro cittadino di distribuzione animato ogni martedì pomeriggio dal coordinamento cittadino delle Caritas parrocchiali. È quindi possibile fare dono di coperte, indumenti invernali, zaini, farmaci da banco (antipiretici e analgesici, antinfiammatori in genere, sciroppi per la tosse e pomate per contusioni, garze, cerotti ed acqua ossigenata)».