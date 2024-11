Caritas Giovinazzo, assegnata seconda tranche borsa di studio di uno Zelatore Micaelico

La Caritas cittadina di Giovinazzo nelle scorse ore ha inteso ringraziare uno, che vuol rimanere anonimo, per il versamento di ulterioriper una borsa di studio intitolata a "Francesco Prudente".Questa borsa di studio (in giugno erano stati versati altri 700 euro) permetterà ad una ragazza meritevole di Giovinazzo di proseguire i suoi studi universitari. Ancora una volt un Zelatore del culto Micaelico si mostra munifico verso ragazze e ragazze della nostra cittadina e le loro famiglie, un modo concreto, decisamente "cristiano" per stare accanto a questi giovani.«Il suo gesto - ha sottolineato Pantaleo Gadaleta, coordinatore cittadino della Caritas - ci stimola a perseguire il nostro servizio, soprattutto a favore dei giovani della nostra città che si trovano in situazioni di disagio».