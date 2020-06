Raccolta materiale scolastico e cibo per animali, quando la solidarietà non va in vacanza

La generosità e la cura dell'altro non conoscono periodi più adatti per esprimersi ed andrebbero attuate in opere concreti 365 giorni l'anno. È un principio sostenuto con forza da tutte le associazioni che promuovono gesti di solidarietà, ma anche da volontari indipendenti che spendono tempo ed energie nell'aiuto di chi ha bisogno.Tra questi, c'èguidato daed impegnato ad aiutare gli indigenti del territorio cittadino in diversi campi del quotidiano.L'iniziativa di cui il gruppo si fa promotore in questo periodo riguarda una raccolta di materiale scolastico inutilizzato.Chi ha quaderni, raccoglitori ed ogni tipo di oggetto in eccedenza utile a scuola, di cui non potrà servirsi nel corso del prossimo anno scolastico, e vorrà donarlo alle famiglie in difficoltà non dovrà far altro che mettersi in comunicazione con Anghellein. Una volta raccolto un cospicuo numero di materiale, il gruppo di volontari provvederà alla distribuzione presso famiglie che hanno segnalato il proprio disagio economico.L'invito alla generosità non trascura neppure i nostri amici a quattro zampe. Un'altra raccolta sarà infatti attuata da Anghellein, in collaborazione con la, per fare felici i pelosetti di cui si occupano con amore e totale dedizione le due associazioni animaliste cittadine. A chi volesse contribuire è richiesto di donare cibo per cani e gatti, con cui saranno sfamati gli animali che vengono sistematicamente recuperati e sostano nei luoghi in cui operano le due associazioni, in attesa di uno stallo e di un'adozione che regali loro una nuova vita.Gli interessati alla raccolta del materiale scolastico e del cibo per animali dovranno contattare il numero +39 347 69 94 941.