Il Ferragosto solidale della Diocesi a sostegno di affitti e bollette

COME DONARE?

Sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto in un periodo come quello ferragostano che significa ferie per tanti.Al termine della sua inchiesta tra le Caritas cittadine delle quattro città, la Diocesi di Molfetta-Ruvo--Terlizzi ha lanciato anche attraverso i social network un appello ad un Ferragosto solidale rivolto a tutti i fedeli che possono donare qualcosa. Il tentativo è quello di continuare a perpetrare ciò che la Diocesi fa quotidianamente: sostenere nuclei familiari che non possono pagare le bollette delle loro utenze o l'affitto mensile.«La necessità di offerte in denaro per bollette, affitti, mutui che anche a causa del Covid non si riesce a pagare. Come cristiani non possiamo girarci dall'altra parte - scrivono dalla Diocesi - e divertirci come se niente fosse. Perché allora non praticare "l'affitto o la bolletta sospesa", cioè farsi carico di qualche bolletta o mensilità di affitto (mediamente fra 200 e 500 euro) di chi non può proprio pagare? Chissà che il budget destinato alle meritate vacanze ferragostane possa anche prevedere questo segno di condivisione semplice e concreto».​Per compiere questa operazione davvero semplice se il cuore ci guida nella giusta direzione a Giovinazzo si può chiamare il numero Caritasoppure donare all'iban:intestato a Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi con causale: donazione emergenza Covid-19.