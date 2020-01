Gli eventi della domenica a Giovinazzo

Nonostante l'arrivo della temuta tramontana (almeno per gli organizzatori), Giovinazzo sarà teatro di una serie di eventi proposti in questa prima domenica dell'anno sia all'interno del cartellone natalizio proposto dall'Amministrazione comunale, sia al di fuori di esso.Si partecon due intense ore dedicate all'archeologia grazie all'apertura delcurata da VivaArch e grazie all'apporto della Soprintendenza. Guide esperte e professionisti del settore guideranno soprattutto i più piccoli alla scoperta dell'Età del Bronzo e completeranno un percorso iniziato già a dicembre con i laboratori in Sala San Felice. Per partecipare bisogna prenotarsi al numero 339.2063223 .Per chi restasse in centro si ricorda che laper i bimbi è apertacirca in piazza Vittorio Emanuele II.All'interno del cartellone varato dall'Assessorato alla Cultura c'è poi la magnificanella Sala Clessidra dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Una vera chicca che ha già visto l'arrivo a Giovinazzo di centinaia di visitatori dall'intera regione ed anche dall'estero (alcuni erano in vacanza qui per fine anno). Al suo interno la meravigliosa rappresentazione della Natività ambientata ad inizio secolo nel borgo antico di Giovinazzo, pezzo forte di una mostra che rappresenta anche quest'anno un giusto omaggio alla nobile ed antica maestria artigiana di creare presepi. Cancelli apertiEd a proposito di Istituto Vittorio Emanuele II, questa sera,nell'Auditorium Marano ci sarà il, griffato una volta ancora Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, presieduta da Nicola De Matteo. L'evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo. Le melodiose note prodotte dall'oboe di Luciana Visaggio e dal pianoforte di Daniele de Palma, valorizzate dalla bella voce del soprano Brigida Catanzaro, si alterneranno ai versi dei poeti Nicola Accettura, Maria Addamiano, Letizia Cobaltini, Nicola De Matteo, Marco Ignazio de Santis, Zaccaria Gallo, Gianni Antonio Palumbo e Assunta Spedicato, che saranno declamati da Anna Altamura, Enza Dell'Olio, Maria Liseno, Mina Matichecchia, Marisa Murolo, lettrici della compagnia "L'Ora Blu".Fuori cartellone anche due interessantissime mostre di presepi. La prima in via Cattedrale è rappresentata dalla Natività secondo Saverio Amorisco, visitabile nella Chiesa del Carmine in via Cattedraele. Apertura dalleA pochi passi e con coincidenza di orari, c'è la mostra della Cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta, in piazza Duomo, ideata e curata da Angelo Raco e dai suoi figli.