Visite gratuite al Dolmen di San Silvestro: tutte le info

Estesa al 15 e 16 marzo dall'assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo l'offerta per la Giornata Nazionale del Paesaggio

Powered by

Sabato 15 e domenica 16 marzo ci sarà la possibilità di usufruire gratuitamente della visita guidata al Dolmen San Silvestro, nel territorio di Giovinazzo, lungo la strada provinciale 107 che conduce a Terlizzi.L'occasione è data dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo che ha inteso ampliare di altre due giornate l'iniziativa ministeriale tenutasi oggi, venerdì 14 marzo, in cui è stata celebrata la Giornata Nazionale del Paesaggio.Nella giornata di venerdì, infatti, l'area archeologica è stata messa a disposizione delle scolaresche dalla Soprintendenza Abap per la Città metropolitana di Bari.Nel week-end del 15 e 16, guide abilitate cureranno i tour rivolti alla cittadinanza o ai visitatori provenienti da fuori città con il seguente orario per entrambe le giornate:L'appuntamento è fissato direttamente presso il sito archeologico qualche minuto prima dell'inizio della visita.Per partecipare la prenotazione è obbligatoria o negli uffici dell'Infopoint turistico di piazza Umberto I o telefonicamente al numero 375 565 3445 (anche Whatsapp).