Giornata del Paesaggio, a decine da tutta la Puglia per il Dolmen di Giovinazzo

Sono stati tanti, ben oltre le previsioni, ed hanno imparato a conoscere ilgrazie ad una guida esperta che ha dedicato anni e studi al sito neolitico che si trova lungo la strada provinciale 107 che collega Giovinazzo a Terlizzi.Giovinazzo ha fatto centro con il prolungamento al fine settimana dellainizialmente destinata solo a scolaresche. L'Assessorato comunale alla Cultura e Turismo, guidato da Cristina Piscitelli, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici e Paesaggio e l'Info Point, ha aperto il Dolmen di San Silvestro anche sabato 15 e domenica 16 marzo ed in quattro differenti turni sono stati benche hanno seguito nelle visite la guida ed etnoantropologaUn successo senza dubbio, con persone giunte non solo dai comuni viciniori, ma anche dalla provincia Bat e dal Salento per ammirare uno dei siti archeologici più importanti della Città Metropolitana di Bari, colpevolmente chiuso per troppo tempo durante l'anno.«Il nostro Dolmen, una luce zenitale, la nostra appassionata Nunzia Stufano, le Istituzioni, la Giornata del Paesaggio… questa è la direzione giusta per la nostra città, l'interesse appropriato che vogliamo suscitare e promuovere!», ha scritto un raggiante sindaco Michele Sollecito sui profili social.