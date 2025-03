Giornata Nazionale del Paesaggio, il Dolmen di San Silvestro apre alle scolaresche

Il Ministero della Cultura promuove lail 14 marzo 2025 con l'obiettivo di contribuire a promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad esso legati. In tale contesto laper la città metropolitana di Bari organizza nel territorio di Giovinazzo un'esperienza formativa di sensibilizzazione al tema paesaggistico rivolta agli istituti di scuola primaria pressoNella mattina di venerdì, le scolaresche aderenti, saranno condotte all'osservazione delle componenti che definiscono i luoghi, quali gli elementi vegetali, le strutture, gli animali, gli insetti e gli odori, confrontandosi tra loro e realizzando un disegno che restituisca l'immagine di paesaggio che ciascuno ha sviluppato durante l'esperienza, con un approfondimento sul tema della tutela degli ulivi secolari come componente iconica del paesaggio pugliese.Sugli stessi temi e sulle testimonianze antropiche presenti nel sito, l'Assessorato alla Cultura cittadino, ha inteso dare ulteriore respiro all'iniziativa nazionale prevedendo due giornate di apertura rivolte alla cittadinanza o a visitatori provenienti da fuori città per sabato 15 e domenica 16 marzo con turni di visita alle 10 ed alle 11,30.I tour, gratuiti, saranno a cura dell'Info Point Turistico, con sola prenotazione presso l'ufficio di piazza Umberto I, aperto tutti i giorni, o via telefono al 375 565 3445.