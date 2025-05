Festa di San Nicola, il palco in piazza del Ferrarese allestito da un giovinazzese

Decine di migliaia di fedeli hanno reso omaggio nelle scorse giornate apatrono del capoluogo e delle Russie, Santo ecumenico che nel nome di Dio unisce ancora oggi Occidente ed Oriente.Ad allestire ilè stato, ancora una volta, l'artista giovinazzese del sacrosempre più quotato su scala regionale per i suoi allestimenti sacri. Lo abbiamo incontrato nella mattinata del 7 maggio, a poche ore dall'attesissimo Corteo Storico che rievoca l'arrivo delle ossa del Santo trafugate dai 61 marinai a Myra, nell'attuale Turchia.«Dopo l'entusiasmante raggiera dello scorso anno - ci ha spiegato l'artista del sacro -, quest'anno le aspettative erano ancora più alte. Da parte del Priore della Basilica c'era la ferma volontà di sottolineare la caratteristica giubilare dell'anno in corso. Così ho pensato di inscrivere l'antica e pregevole immagine nicolaiana nel logo proprio dell'anno giubilare, rivisitando la composizione dello stesso logo per chiari motivi artistici, ho pensato di realizzarlo in chiave "Ti addobbo"».Amorisco ha quindi voluto fare una precisazione affatto scontata: «Tra l'altro c'è un forte legame tra San Nicola, i pellegrini e appunto il motto del giubileo "Pellegrini di speranza". E quindi, inserito in quella macchina in Piazza del Ferrarese, è sembrato quasi il quinto pellegrino accanto agli omini colorati che fanno parte del logo. Un messaggio ecumenico per il Santo per eccellenza dell'ecumenismo e dei ponti tra Occidente ed Oriente. Infine mi piace ricordare che, a completamento del lavoro, sui laterali sono state apposti gli stemmi episcopali su sfondo bianco e tre bande rosse, a ricordare lo stemma cittadino», ha concluso Amorisco.