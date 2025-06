Successo per il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro - VIDEO

È stato un successo ilorganizzato dall'all'interno dell'area archeologica delsito sulla provinciale 107 che collega la cittadina adriatica a Terlizzi.Nella serata del 21 giugno, circa 70 visitatori (molti di più avrebbero voluto esserci, ma gli ingressi erano inevitabilmente contingentati), da città limitrofe e finanche da Gravina in Puglia, hanno raggiunto l'area archeologica per godersi una serata tra storia e bellezza paesaggistica.Un successo celebrato in un video che vi proponiamo, divenuto tale anche grazie ai seguitissimi laboratori didattici didi VivArch.A guidare i gruppi c'era l'etnoantropologa e guida turistica accreditata,, che di quell'area conosce ogni palmo. Bella la sua riflessione a margine dell'evento, che vi riproponiamo: «Il "Solstizio d'Estate al Dolmen San Silvestro" è stato un evento desiderato, molto partecipato e apprezzatissimo - ha scritto sui canali social - La scoperta del monumento attraverso la lettura multidisciplinare e le affascinanti e dettagliate attività di archeologia divulgativa e imitativa hanno incantato i tanti visitatori, non solo bambini, giunti persino da Gravina. L'atmosfera tranquilla e piacevole ha fatto il resto, con la complicità dell'ombra dei carrubi secolari. Ad un certo punto, tutti in silenzio... anche il frinire delle cicale ha rispettato il momento dell'accensione del fuoco rituale tra lo stupore di tutti e le bellissime espressioni di meraviglia dei bambini. Ed infine il tramonto, che ha regalato una sensazione di benessere condivisa. Grazie a chi rende possibile tutto questo!».L'Info Point turistico, grazie anche supporto di professionisti del settore, era un tassello che mancava a Giovinazzo ed in pochi mesi sta dimostrando la sua centralità ed indispensabilità in un progetto di crescita turistico-attrattiva per la località adriatica. Qualità del lavoro, interazione col tessuto cittadino e con gli amministratori ne hanno già fatto - non è un gioco di parole - un punto di riferimento essenziale non solo per chi viene a farci visita da fuori.