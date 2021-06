Giovinazzo riparte dalla musica di Vito della Valle di Pompei e Orazio Saracino

Giovinazzo riparte con la musica e la bellezza dei luoghi che più la rappresentano. Da oggi su www.discovergiovinazzo.it un video promozionale per lanciare un messaggio di fiducia, per ripartire proprio da quei luoghi così rappresentativi della città e dei quali si vuole tornare a riappropriarsi in sicurezza ( clicca qui ).I pianistihanno voluto lanciare un messaggio in grado di coniugare la musica con nuovi luoghi dove fare cultura e spettacolo dopo un lungo periodo di chiusure obbligatorie particolarmente sofferte.Il brano, suonato a quattro mani dal titoloè stato scelto con un significato ben preciso: insieme è possibile riprendere a lavorare, insieme è possibile riprendere a fare arte in tutte le sue forme, insieme si può trasformare la città in un grande palcoscenico naturale all'aperto in grado di esaltare le bellezze più note di Giovinazzo ma anche gli scorci più nascosti e meno conosciuti.«Ho molto apprezzato la scelta dei musicisti per la realizzazione di questo video e la modalità esecutiva di mettere in evidenza una delle peculiarità di Giovinazzo, la sua cultura musicale - spiega il sindaco- Abbiamo una scuola di musica, tanti gruppi musicali e una tradizione bandistica che hanno sempre tipicizzato il nostro territorio, una tradizione che nel tempo si sta innovando senza perdere però il senso e la forza della sua storia. E poi, dal video, viene fuori la vera immagine di Giovinazzo che è quella di una città salotto, la nostra non è una città da turismo aggressivo ma dello stare bene in modo rilassante, è una città che accoglie e dove la gente si ritempra lo spirito guardando scorsi magnifici, senza dimenticare le mille delizie del palato che qui da noi si possono gustare in totale relax».«Una scelta, quella del video, per creare uno strumento di promozione della città che possa essere condiviso sulle tante piattaforme di cui disponiamo e che ha l'intento di valorizzare, sempre di più, i luoghi più attrattivi di Giovinazzo - dichiara l'assessore alla Cultura e al Turismo,- Non ultimo, il video promozionale è stato realizzato in prevalenza da maestranze giovinazzesi proprio per sostenere un settore, come quello artistico, tra i più colpiti e provati dalla pandemia. Intanto, è imminente la pubblicazione dell'avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse ed implementare la diffusione della cultura mediante la promozione ed il sostegno di attività finalizzate a favorire la partecipazione dei nostri cittadini alla vita culturale della città. Nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della vivibilità degli stessi, oltre che delle restrizioni imposte da questa pandemia, quindi in sicurezza, è doveroso garantire un'offerta culturale che sia anche inclusione e partecipazione di fasce sempre più ampie di pubblico».