Saracino e Grasso musicano lo spot Moncler del regista Paolo Sorrentino

La pubblicità di, diretta dal premio Oscar, suona pugliese grazie ai giovinazzesi Orazio Saracino e Alex Grasso. La colonna sonora dello spot d'autore è il frutto della creatività musicale di Saracino che ha curato composizione ed arrangiamento del brano originale, mentre il missaggio finale è stato eseguito dal sound engineer Grasso.Un sogno che si avvera per Saracino e Grasso poter lavorare per un marchio così storico e prestigioso, per una pubblicità che è stata diffusa a livello mondiale proprio nel periodo natalizio. E soprattutto è stato un sogno confezionare il commento musicale sul quale si sviluppano storia e immagini di un mostro sacro del cinema come il regista Paolo Sorrentino. Nel cast anche il noto attore Marco Bonini.Sullo schermo la passione per gli sport invernali di un'intera famiglia viene raccontata con l'ironia spiazzante, tipica di Sorrentino. Dallo snowboard allo sci, all'arrampicata, le immagini scorrono sulle note di un brano jodel-alpino ideato e composto da Saracino, e missato nella fase finale da Grasso. Immagini e musica che accompagnano lo spettatore nell'atmosfera di una tipica località di montagna, per poi scoprire che in realtà madre, padre, figli e nonna sono ancora a casa.L'accattivante trama ha ispirato Saracino che si è divertito a creare una musica originale combinando fisarmonica e corni, strumenti tipici del canto delle vallate tirolesi, con pianoforte e contrabbasso conferendo così il carattere distintivo della sua musica anche allo jodel-alpino. A suggellare la bellezza del brano la voce vellutata ed espressiva della cantante francese Coline Sicre, seguitissima sui social. Fondamentale la rinnovata collaborazione con Fabio Di Bari, editore musicale dello spot.«Per me e Alex lo spot di Moncler ha rappresentato un traguardo importantissimo, ma anche una sfida avvincente – dichiara Saracino – Le difficoltà più stimolanti? Comporre una musica orginale ispirata allo jodel-alpino, uno stile con cui non mi ero mai cimentato in passato, e trovare la cantante che potesse interpretare al meglio il brano. Non è stato semplice – spiega il compositore giovinazzese – dopo aver approfondito il canto delle vallate tirolesi, è arrivata l'ispirazione. Un'ulteriore conferma di quanto sia importante la versatilità in questo lavoro. Illuminante aver ascoltato Coline Sicre e aver potuto collaborare con lei. È anche grazie alla sua splendida voce se il brano ha preso vita sulle immagini dello spot di Sorrentino. Così come impeccabile, come sempre, è stato il missaggio finale di Alex».Per Saracino e Grasso lo spot di Moncler arriva dopo la creazione di musiche originali per diversi progetti sia italiani che esteri. Tra le collaborazioni più recenti le sigle e i brani di sottofondo realizzati per alcune trasmissioni televisive di Sky, tra le quali il noto programma "Federico Buffa Talks", la seguitissima "Basket Room" e lo speciale "Il Buco Nero" di Sky Tg24 condotto da Flavio Tranquillo.Diversi anche gli album commissionati da FlipperMusic, i cui brani sono stati spesso inseriti in importanti colonne sonore come accaduto con "Margherita delle Stelle", il film tv dedicato a Margherita Hack, co-prodotto da Rai Fiction e Minerva Pictures. Numerose anche le musiche originali in stile gypsy-jazz commissionate dall'editore americano MusicMind, alcune delle quali utilizzate durante "The Pasta Queen", la serie tv Prime Video con Caterina Munno.Il compositore e pianista 39enne dispone di un portfolio molto eterogeneo che lo rende un artista versatile e sempre pronto a nuove sfide. Giovinazzese d'origine e leccese d'adozione, ha sempre seguito con determinazione i suoi sogni fino a trasformare la passione per il binomio musica e cinema nel suo lavoro principale.La sua produzione musicale spazia dalla world music a quella orchestrale passando per il jazz, uno dei suoi grandi amori.Collaborazioni Ha composto le musiche di diversi progetti cinematografici muovendosi con disinvoltura da un genere all'altro: ora per documentari, poi per un film musicale, quindi per diversi lungometraggi e cortometraggi. Degne di nota le colonne sonore composte per il film americano "Mundije" del regista albanese Fatmir Bardhoci, per il film anglo-francese "Tortu – Love in a strange place" diretto dal regista inglese Christopher Clarke e per il cortometraggio americano "Elijah" che gli è valsa un'importante nomination per la migliore colonna sonora nell'ambito del FSN Festival organizzato dal Boston Conservatory presso la Berklee.Saracino è anche nel novero dei compositori che collaborano con Sky Italia in sodalizio artistico con l'ingegnere del suono e produttore giovinazzese Alex Grasso.È molto attivo anche in Puglia dove, oltre ad aver collaborato al film musicale "101 Flame of inspiration", ha firmato le colonne sonore dei cortometraggi "I Gemelli" del regista noiano Rocco Anelli e "Il treno speciale" diretto dal coratino Luigi Cianciaruso.Formazione Saracino ha conseguito il diploma in pianoforte classico presso il Conservatorio "Niccolò Piccini" di Bari per poi intraprendere gli studi di composizione classica. Ha ottenuto il diploma di II livello in pianoforte jazz presso il Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli e ha portato a termine il master post-universitario in composizione di musica per film, televisione e spot sotto la guida di Francesco De Donatis.Ingegnere del suono, music producer 38enne, giovinazzese doc, ha sempre fatto della musica la sua ragione di vita accogliendo, nel suo studio di registrazione all'avanguardia, artisti sia emergenti che affermati nel panorama pugliese e non solo.Collaborazioni Ha prodotto e realizzato singoli e album di svariati cantautori provenienti da tutto il territorio regionale, spaziando tra diversi generi musicali e offrendo le sue competenze sia di producer che di polistrumentista, suonando con disinvoltura diversi strumenti: dalle chitarre al basso elettrico, alle tastiere.In sodalizio artistico con il compositore e pianista Orazio Saracino, anche Grasso è nel roster di Sky Italia, oltre a lavorare per clienti prestigiosi quali FlipperMusic, MusicMind e Artlist.Ha avuto inoltre un lungo trascorso come tecnico di produzione presso la sede regionale della RAI dove ha arricchito il suo bagaglio di competenze.Formazione Grasso ha conseguito il diploma in chitarra classica presso il Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, per poi laurearsi in ingegneria del suono presso il Politecnico di Milano.