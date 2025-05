Itinerari turistici, a Giovinazzo installati 5 pannelli interattivi e 53 totem - VIDEO

Giovinazzo sempre più a misura di turista internazionale, al passo con altre realtà pugliesi che ne ospitano decine di migliaia ogni anno.Nelle scorse ore sono stati impiantatiin italiano, in inglese e nel linguaggio dei segni. Si tratta di pannelli che vanno ad aggiungersi aiimpiantati in punti rilevanti della città già nelle scorse settimane. I 5 pannelli sono stati installati davanti a Palazzo di Città, nel piazzale della stazione ferroviaria, sui due lungomari e nell'area mercatale.Comporranno - come ha spiegato il sindaco- quattro differenti itinerari, contraddistinti ciascuno da un colore differente:Si tratta di installazioni interattive e basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone o dell'I-phone il QR code presente su di essi affinché si apra la App e quindi le schede in lingua per poter percorrere gli itinerari con informazioni esaustive. Bisognerà lavorare su una terza ed una eventuale quarta lingua (ipotizziamo francese e tedesco) per completare al meglio l'offerta.Sotto il nostro scritto, il video in cui il sindaco Michele Sollecito spiega tutto ciò che c'è da sapere di queste installazioni per l'accoglienza di turisti interessati al bello della città di Giovinazzo.