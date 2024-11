Orazio Saracino candidato per la miglior colonna sonora al FSN Film Festival di Boston

Sarà in corsa come per le musiche nel film “Elijah”

Avere talento, coltivarlo attraverso tanto studio, affrontando un percorso lontano da casa. Crescere ancora, sviluppare idee e contatti, rendersi conto delle proprie grandi potenzialità e diventare un raffinato compositore, oltre che un bravo musicista.Orgoglio tutto giovinazzese,è candidato al FSN Film Festival 2024 di Boston. A spiegarne il motivo e la categoria è stato proprio lui nelle scorse ore attraverso i canali social: «Una gran bella notizia ricevuta direttamente dallaNomination alnella categoria "per il cortometraggio "Elijah" del regista Razid Season.Grazie infinite al Berklee Film Scoring Network per questo riconoscimento, ulteriore spinta per andare avanti con slancio sempre maggiore!».Solo qualche giorno fa era stata lanciata su Prime Video la nuova serie "The Pasta Queen" con Nadia Caterina Munno esonopresenti con il brano "Minestrone Soup". Un'ennesima testimonianza della qualità musicale che Saracino (e Grasso) sanno esprimere, un modo di sentire la musica che piace molto a produttori e registi.