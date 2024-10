Lo zampino giovinazzese nella miniserie Rai su Mike Bongiorno

Grande successo ieri per la prima puntata della miniserie evento che racconta la vita dia cento anni dalla sua nascita e a settanta dalla prima trasmissione televisiva italiana che lo vide protagonista.in onda in prima serata su Rai 1 anche stasera, vuole celebrare un mito della tv italiana, la sua carriera unica e irripetibile ma raccontarne anche il volto inedito, più intimo: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere ma riservato e introverso nel privato. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Mike è una produzione Rai Fiction - Viola Film, con Claudio Gioè nel ruolo di Mike adulto, Paolo Pierobon, Valentina Romani che interpreta Daniela Zuccoli, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino e la regia di Giuseppe Bonito.Un dettaglio interessante riguarda il contributo di alcuniin una delle musiche presenti nel prodotto audiovisivo: il brano "Rain", poi diventato "Cosa Sarà" dopo l'aggiunta del testo di Flavio Paternesi, è tratto dall'album "Tippi Trilla", estratto dal lavoro del duo "The BaldyBrothers" (), con testi sempre di Flavio Paternesi. L'editore FlipperMusic, poi, ha fatto da tramite per questa importante selezione.Coinvolti, nel dettaglio, i molfettesi Nicola La Fortezza al clarinetto, Michele Bufi alla tromba, Bepi Maralfa alla batteria, con musiche originali di sempre di Bepi Maralfa. Nella band presenti anche i giovinazzesi Orazio Saracino al pianoforte e Alex Grasso al basso (poi Mattia Pellegrino al contrabbasso). Registrazioni missaggio e mastering sono state di Alex Grasso. Il brano è stato poi interpretato dalla voce di Larry Franco.La fiction è liberamente tratta dall' autobiografia "La versione di Mike" di Mike Bongiorno con Nicolò Bongiorno: è un'opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.