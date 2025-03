Giovinazzo protagonista alla BTM di Bari

LaUna vetrina straordinaria ed un'occasione unica per approfondire i trend turistici, incontrare gli operatori di settore e valorizzare le relazioni con le eccellenze del territorio.Giovinazzo è stata presente con uno stand a cura dellpresentando un opuscolo promozionale, bilingue, ed un allestimento tematico: tradizioni, cultura, turismo, eventi e gastronomia, che richiamano inevitabilmentei vicoli del centro storico con la passeggiata sul mare. Ma anche il Dolmen di San Silvestro, i Tesori d'Arte Sacra, e poi gli eventi nel suggestivo porticciolo, laA presentarli, durante la giornata conclusiva, il sindaco, Michele Sollecito, e l'assessora al Turismo, Cristina Piscitelli, Giulia Murolo per Conversazioni dal Mare, il maestro pasticcere ed aerografista, Nicola Giotti e Nunzia Stufano, guida turistica dell'Info Point ed etnoantropologa, alla presenza del direttore, Aldo Patruno.Indispensabile per approcciare questa esperienza è stata la collaborazione delle associazioni del territorio e di diversi professionisti della fotografia e del video, nonché degli organizzatori della BTM. Il materiale raccolto è confluito anche in un video che a breve metteremo a disposizione degli operatori.