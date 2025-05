"Tota pulchra es, Maria!", a Giovinazzo il tour alla scoperta delle icone mariane

"Tota pulchra es, Maria!" (Tutta bella sei, Maria!).Con il primo verso di un'antica preghiera cristiana risalente al IV secolo e rivolta alla Madonna, l'Info Point turistico di Giovinazzo ha intes intitolare il prossimo tour in collaborazione con il progetto"L'immagine della Madonna nell'arte pittorica" sarà un viaggio affascinante che, in occasione del mese mariano dedicato alle mamme, ci condurrà a contemplare il volto della Madre Celeste, le sue fattezze, la gestualità, nelle diverse rappresentazioni pittoriche custodite nelle chiesette presenti tra i vicoli del nostro suggestivo centro storico.Sono tante e tutte diverse tra loro, quasi che ognuna abbia il privilegio di rappresentare la Madonna più importante, più venerata, più bella, ma la molteplicità delle composizioni iconografiche mette in evidenza i numerosi titoli con i quali il popolo di Giovinazzo nei secoli ha chiamato con devozione Lei, l'unica Maria madre del Salvatore. I visitatori saranno dunque testimoni dei cambiamenti stilistici che rispecchiano le diverse sensibilità epocali.Gli appuntamenti saranno sono fissati per sabato 10 maggio e sabato 24 maggio 2025, a partire dalle ore 17:00 con ritrovo in piazza Umberto I, davanti l'ingresso dell'Info Point turistico. Le visite dureranno circa un'ora e mezza.Il 10 maggio la visita toccherà la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la sua cripta, la chiesa dello Spirito Santo e Santa Maria degli Angeli. Il 24 maggio invece la visita guidata passerà in rassegna le icone mariane nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, in quella di Sant'Andrea e nella chiesa di San Giovanni Battista.L'itinerario storico-artistico si svilupperà su due percorsi diversi, in due date distinte proprio perché le testimonianze iconografiche oggetto del tour sono tante e diffuse.Per info e prenotazioni si può scrivere ad infopointgiovinazzo@gmail.com o messaggiare al numero 375 5653445 (anche Whatsapp)Il tour è gratuito per i possessori della Card Tesori d'Arte Sacra 2025 (disponibile rivolgendosi all'ufficio dell'Info Point in piazza Umberto I).