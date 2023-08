Giovinazzo per una sera nel 1187 d.C. (FOTO)

è l'evento promosso dalla, in collaborazione con l'associazione Stupor Mundi - Historia Magistra Vitae e con il Gruppo Archeo Brindisi che ha fatto rivivere l'antico borgo nel periodo storico in cui il capitano francese Geretèo lasciò in dono la sacra icona della Madonna di Corsignano per le cure ricevute, dopo essere sfuggito alla furia musulmana in Gerusalemme.Da lì il culto, la fede, la tradizione ancora oggi presenti nel Corteo Storico del sabato della Festa Patronale. Ieri costumi, arti e mestieri medievali sono tornati in vita in piazza Umberto I e davanti all'Arco Traianeo. Banchetti didattici e rievocazioni hanno portato il pubblico al XII secolo, con tantissimi visitatori stupiti e rapiti dalle spiegazioni. Arti, mestieri, rimedi officinali del periodo si sono palesati davanti ai loro occhi incuriositi.Un evento di avvicinamento al grande Corteo Storico di sabato sera, 19 agosto, quando per le strade di Giovinazzo andrà in scena la grande rievocazione, quella più attesa dell'anno e per la quale giungeranno in riva all'Adriatico migliaia di persone da tutto il circondario e anche da fuori regione.