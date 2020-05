Giovinazzo invasa dal fumo nero. In fiamme anche una barca

La, una nube visibile a chilometri di distanza: è l'incendio che è divampato ieri, alle ore 20.10, nelle campagne di Giovinazzo, oltre la linea ferroviaria, nelle vicinanze di un fondo agricolo. A bruciare, stavolta, non solo sterpaglie e rifiuti, ma ancheUna vasta area della città è stata invasa da, visibile nella foto scattata nei pressi del cavalcaferrovia di via Daconto: dall'area interessata dal rogo, infatti, s'è alzata una colonna di fumo - mentre l'odore acre ha invaso la zona - che ha generato così in tutta l'area circostante la propagazione di fumi tossici. La segnalazione è stata fatta dagli stessi cittadini al numero gratuito, che ha mandato una squadra deiLa colonna di fumo, visibile anche in altri quartieri, ha portato gli uomini del, supportati da una volante della, in località Sant'Antonio, una zona tristemente nota per gli sversamenti abusivi di rifiuti ingombranti e non. La presenza nel rogo, non solo di, ma anche e soprattutto di un'finita lì chissà come, ha generato il fumo nero, tra l'indignazione dei cittadini.I roghi di scarti di ogni specie, dunque, continuano nell'agro di Giovinazzo, come testimoniano altre segnalazioni. Il fenomeno che avvelena il nostro agro ed entra nelle case di tanti giovinazzesi sotto forma di esalazioni nocive,