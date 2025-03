Escavatore ditta edile dato alle fiamme: la posizione del sindaco di Giovinazzo

La cabina di guida di un escavatore completamente bruciata. Un rogo che non ha al momento una firma certa, ma che lascia dubbi, interrogativi e che fa sorgere, a ragione, paure.I fatti accaduti nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo scorsi ( qui la cronaca ) in unfanno nuovamente riaffiorare i fantasmi della pressione mafiosa nei confronti di operatori economici ed imprese del territorio giovinazzese. Abbiamo chiesto al sindacola sua posizione.«Dovesse trattarsi di intimidazione, sarebbe segnale inquietante, la vicenda è al vaglio degli inquirenti - ha spiegato il primo cittadino - sarebbe un segnale inquietante. Ma noi non resteremo inermi e ci opporremo con tutte le forze, se questa dovesse essere la pista accertata dai Carabinieri, a questi tentativi della criminalità organizzata di poter avvicinare ed inquinare il tessuto economico giovinazzese. Come già successo in passato - ha quindi voluto sottolineare Sollecito -, bisogna fare squadra ed utilizzare tutte le informazioni utili per favorire ed agevolare l'attività investigativa. Confidiamo - ha concluso il sindaco - nel lavoro dei Carabinieri ed eventualmente della magistratura».