Furgone prende fuoco in marcia: paura sulla strada statale 16 bis

Una nube di fumo improvvisa, che si sprigiona dal vano motore del mezzo, poi la coltre nera che si fa più densa e, infine, le fiamme che divampano e avvolgono la parte anteriore del veicolo: momenti di panico, nella serata di ieri, lungo la strada statale 16 bis, dove un mezzo dellaha preso fuoco.Tutto è avvenuto, intorno alle ore 19.30 di ieri, all'interno dell'area di servizio, in direzione Foggia: il veicolo, adibito a vari servizi specializzati in disinfezioni e in disinfestazioni e che aveva terminato il proprio rifornimento di gasolio, ha preso fuoco durante la marcia, poco dopo la ripartenza. Prima la nube di fumo, infine il fuoco. Una circostanza che ha costretto il conducente ad un improvviso stop di fortuna, prima di abbandonare il veicolo per non essere investito dalle fiamme.È stato lui, dopo essersi accorto del fumo che proveniva dalla parte anteriore, ad abbandonare immediatamente l'abitacolo, allertando poi i soccorsi. Per fortuna non ha riportato alcun danno, è rimasto illeso. Sul posto, tempestivo l'intervento dei mezzi dei, arrivati dal vicino, per spegnere il rogo - le fiamme hanno irrimediabilmente danneggiato il vano motore e gran parte dell'abitacolo -, bonificare e rimettere in totale sicurezza la zona.Sul luogo dell'accaduto anche la, mentre un carroattrezzi ha poi provveduto al recupero e allo spostamento del furgone. Al momento non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato il fuoco: le fiamme - questo è certo - sono partite dal vano motore del veicolo commerciale. Rilievi in corso per chiarire il fatto.