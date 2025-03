Misterioso incendio a Levante: le fiamme distruggono un escavatore

Misterioso incendio fra sabato e ieri a Giovinazzo. Alle ore 02.00, infatti, un rogo s'è sprigionato su. Il mezzo per la movimentazione di terra, dotato di un braccio meccanico, si trovava in un, sul lungomare Esercito Italiano. Lì sono in svolgimento i lavori per la costruzione di alcuni appartamenti.È stato un passante, a dare l'allarme, dopo aver visto le fiamme sul mezzo che si trovava parcheggiato all'interno dell'area ed è intestato ad un'impresa attiva nel campo delle costruzioni civili e industriali. Idel, intervenuti sul posto, hanno spento le fiamme, che hanno investito la cabina del mezzo, annerendo anche il vano motore, ma non hanno ancora avuto riscontro su quali possano essere state le cause che hanno causato l'incendio.La cabina di guida, di certo, è andata completamente distrutta dal fuoco - quest'ultimo è scoppiato per cause che sono tuttora in fase d'accertamento -, rendendo di fatto l'escavatore inutilizzabile. Immediati, al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio, i successivi rilievi alla ricerca di elementi utili. Indizi che, in ogni caso, sarà molto difficile recuperare: il fuoco potrebbe averne distrutto ogni traccia. E adesso le indagini sono in mano aidellaI danni sono ingenti e l'area in cui si è sviluppato l'incendio non rende facile l'attività investigativa. I militari stanno verificando se sulla riviera di Levante vi siano videocamere che possano aver ripreso movimenti sospetti prima e dopo l'orario in cui sono divampate le fiamme. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore.