Divampano le fiamme in strada: completamente distrutto un camper

Completamente sciolto dal fuoco. Unè stato distrutto, questa sera, da un incendio divampato a Giovinazzo, a due passi dal lungomare Marina Italiana. È accaduto attorno alle ore 19.00 in via Crocifisso, nei pressi dell'ex carcere, fortunatamente senza feriti e senza conseguenze per le altre vetture e per gli edifici.È stata una pattuglia della, già in zona nell'ambito dei costanti controlli del territorio, ad accorgersi del rogo in atto e ad allertare immediatamente la sala operativa dei, i quali sono subito intervenuti dal. Ma hanno potuto fare ben poco: quando la squadra è arrivata sul posto, le fiamme erano ormai in fase più che avanzata e il rogo aveva ormai ingioiato ogni parte della carrozzeria del veicolo. Il camper, pressoché distrutto.Spente le fiamme, prima che potessero propagarsi ulteriormente alle altre vetture in sosta, il personale delha avviato una ispezione sul posto, alla ricerca di elementi utili a definire la natura dell'episodio. Ma l'origine dell'incendio resta al momento ancora in fase di accertamento, anche se tutto lascia ipotizzare il dolo. Le fiamme si sono sviluppate all'improvviso, arrivando fino alla cabina di guida e divorando il camper, del quale non è rimasto che un cumulo di lamiere annerite.Ai rilievi e alle indagini, dopo aver circoscritto la zona, hanno preso parte gli agenti del, i quali sono adesso al lavoro per individuare i sistemi di videosorveglianza dai quali provare a verificare se vi siano videocamere che abbiano immortalato qualche azione sospetta. Non ci sono testimonianze dirette.