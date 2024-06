Sant'Antonio di Padova: il programma a Giovinazzo dal 13 al 16 giugno

Giovinazzo sta celebrando da alcuni giornie ieri, domenica 9 giugno, ihanno celebrato due sante messe, al mattino ed a sera, per raccogliere fondi per le missioni in Mozambico ed Albania, proprio nella Giornata Missionaria.Poi il clou dei festeggiamenti in onore del santo portoghese partiranno il, quando nella chiesa del SS Crocifisso ci saranno celebrazioni eucaristiche alle 8.00, 9.30, 11.00 e 19.00 e saranno impartite le benedizioni dei bambini e delle bambine e sarà distribuito il pane benedetto.Il, alle 20.00, spazio alle riflessioni su fede e scienza, con la conferenza "Lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale e le conseguenza sulla nostra vita" a cura di Fra Ruggiero Doronzo.Domenicasarà il clou dei festeggiamenti, con la festa esterna. Si inizia alle 8.00 con la santa messa, mentre la celebrazione vespertina delle 18.00 sarà presieduta da Fra Andrea Viscardi e si terrà nel giardino del convento.A seguire partirà la processione della sacra effigie del Santo per le vie di Giovinazzo con accompagnamento musicale affidato alla "Bassa Musica Città di Giovinazzo" ed all'Orchestra di Fiati della scuola "Filippo Cortese" diretta dal Maestro P.Turturro.L'itinerario prevedrà la partenzadei Frati Cappuccini.