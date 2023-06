Giovinazzo in festa per Sant'Antonio di Padova: il programma

Si terrà quest'oggi, domenica 18 giugno, l'attesa Festa esterna in onore diorganizzata dai frati cappuccini di Giovinazzo.Al termine della messa vespertina delle 18.00, partirà la processione solenne della sacra effigie per le vie della città, che sarà accompagnata dall'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese", diretta dal M° P.Turturro.Il corteo processionale quest'anno vedrà la statua su un carro e seguirà il seguente itinerario: da via Crocifisso saranno percorse via Matteotti, viale Moro, via XX Settembre, via Molino e poi via Cappuccini. Al Calvario il primo momento di grande intensità, quando l'effigie sarà caricata in spalla ai portatori.Quindi i passaggi da piazza Vittorio Emanuele II e dalla "Porta Nuova", dove verosimilmente ci saranno centinaia di fedeli ad attendere il Santo. Poi la processione si dipanerà in via Santa Maria degli Angeli, via San Giuseppe, via Gelso e piazza Costantinopoli nel cuore del borgo antico, con passaggi altrettanto suggestivi, prima di dirigersi versodove vi sarà un momento di preghiera collettivo.Infine il rientro al Convento dei Frati Cappuccini sul far della sera dal lungomare Marina Italiana.Quella diè la terza importante processione cittadina a Giovinazzo, dopo quella della Madonna delle Grazie e dopo la solennità del Corpus Domini. Una festa attesa per tantissimi giovinazzesi, alcuni dei quali arrivano nella città di origine dal nord Italia ma anche dall'estero.