Giovinazzo festeggia la Madonna del Carmine: stasera la processione

Giovinazzo in festa quest'oggi, sabato 19 luglio, per lacomunemente detta la Madonna del Carmine.In particolare è l'intero quartiere San Giuseppe che si stringerà attorno alla comunità parrocchiale di via Dogali, guidata da don Vincenzo Sparapano.Questa sera ci sarà il culmine dei festeggiamenti in onore della Vergine con la solenne celebrazione eucaristica e poi con la processione. Vi proponiamo, dunque, il programma di giornata e l'itinerario completo della processione. Vi ricordiamo alle 23.00 lo spettacolo pirotecnico in Cala Porto.Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Sparapano ed a seguire processione della sacra effigie accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta";- Via Dogali, via Marsala, via Papa Giovanni XXIII, via Palestro, via Dogali, via Magenta, via Pagano, via Toselli, via Cialdini, via Milano, via Firenze, via Toselli, via Napoli, via Magrone, via Toselli, via Jacobellis, via Bisanzio Lupis, via Toselli, via L. Scivetti, via Papa Giovanni XXIII, via Rodogni, rientro in parrocchia da via Dogali.Ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico in Cala Porto.