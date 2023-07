Festa Madonna del Carmine, stasera c'è la tribute band di Renato Zero

Parrocchia San Giuseppe in festa per la, veneratissima nel popolare quartiere giovinazzese.Nei primi giorni il programma degli eventi è stato molto ricco: sabato 8 luglio si è tenuto un concerto di canti mariani che ha visto protagonisti la Corale Santa Felicita di Colli del Tronto (AP) e il Coro "G. Cantatore" della parrocchia San Giuseppe. Lo scorso lunedì 11 si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Mons. Domenico Cornacchia, mentre martedì 12 si è tenuto un incontro che ha proposto la testimonianza dei volontari dell'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri).Oggi, venerdì 14 luglio, alle ore 21.00, nello spazio antistante la Chiesa di San Giuseppe, si terrà il concerto della Tribute bandche eseguirà brani di Renato Zero. Sabato sera durante la celebrazione delle ore 19.00, presieduta dal Vicario Generale, don Raffaele Tatulli, ci sarà la vestizione dei nuovi associati e alle 21.00 la veglia di preghiera.I festeggiamenti si concluderanno lunedì 17 luglio con il ricordo dei fedeli defunti associati all'Abitino della Madonne del Carmine durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 19.00.