Oggi la processione della Madonna del Carmine: programma e percorso

Quest'oggi, domenica 16 luglio, il rionee l'omonima parrocchia festeggeranno la. Il clou è rappresentato dalla processione al termine della messa vespertina.In mattinata, alle 7.00, la festa sarà annunciata dal giro per le strade del quartiere della Bassa Musica Città di Molfetta, mentre nella chiesa del Carminiello sarà celebrata la prima santa messa. Nella parrocchia San Giuseppe, alle 8.30 e 10.00 altre celebrazioni eucaristiche e poi, alle 11.30 la messa presieduta da don Luigi Caravella, a cui seguirà la Supplica alla Madonna.Nel pomeriggio alle 18.30 celebrazione vespertina, al termine della quale partirà la processione con la sacra effigie. Questo l'itinerario: via Dogali, III traversa Papa Giovanni XXIII, via Papa Giovanni XXIII, strada privata Scivetti, via Bari, via Toselli, via Lupis, via Cialdini, poi di nuovo via Toselli, via Sanseverino, via Milano, via Jacobellis, I traversa Jacobellis, via della Repubblica, via A.Daconto. Poi il corteo processionale transiterà ancora per via Toselli, via Jacobellis e via Bari, prima di imboccare II traversa Bari, via Papa Giovanni XXIII, via Marsala, con rientro previsto per le 22.30-23.00 nella parrocchia San Giuseppe.La processione sarà accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta".