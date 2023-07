Giovinazzo col cuore rivolto alla Madonna del Carmine (FOTO)

14 foto Processione Madonna del Carmine 2023 Gianluca Battista

La parrocchia ed il quartiere San Giuseppe hanno festeggiato ieri, 16 luglio, la Beata Vergine del Monte Carmelo.Dapprima la Supplica di mezzogiorno, poi la tradizionale processione è partita al tramonto ed è transitata per le vie del rione a sud della città di Giovinazzo. Un rione popolare, così come popolare è stato il sentimento rivolto alla Madonna. Amore della gente per Colei che è Madre delle madri e che sa lenire angosce e dolori profondi.Particolarmente seguiti i passaggi della sacra effigie in via Cialdini ed in via Toselli, prima dell' omaggio commovente in via Milano ad un anziano portatore, Francesco Minenna, oggi impossibilitato dal fisico, non da testa e cuore.Il rientro nella parrocchia di via Dogali è stato salutato dai canti dei fedeli dedicati alla Vergine, dalla intensa preghiera di don Luigi Caravella e poi da fontane piriche posizionate sulla scalinata della chiesa. Infine i fuochi pirotecnici in località Trincea a chiudere gli ultimi festeggiamenti a Giovinazzo prima della grande celebrazione agostana in onore di Maria SS di Corsignano.Noi vi raccontiamo questa serata attraverso qualche scatto.