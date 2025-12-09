Giovinazzo con gli occhi di un georgiano. <span>Foto Marzia Morva</span>
Giovinazzo con gli occhi di un georgiano. Foto Marzia Morva
Eventi e cultura

Giovinazzo con gli occhi di un artista georgiano

Incontro a Levante con Niko Kukhaleishvili

Giovinazzo - martedì 9 dicembre 2025
È un dato certo e documentato quello che denota l'incremento di un turismo di spessore culturale che guarda alle bellezze artistico-storiche e paesaggistiche che sul territorio nazionale si possono ammirare in innumerevoli città d'arte.

Un artista di Tbilisi, capitale delle Georgia, Niko Kukhaleishvili, ha compiuto un nuovo viaggio in Italia seguendo un nuovo itinerario per potersi dedicare alla sua arte pittorica. Questo nostro articolo racconta di un originale incontro che è avvenuto venerdì 5 dicembre in prima serata nella zona del Molo di levante.
L'artista era intento a dipingere le rocce, il mare agitato e lo scenario della sera e guardando vero il lungomare ha incontrato il nostro sguardo incuriosito lì a porgergli qualche domanda.

Una semplice ed efficace conversazione in lingua inglese ci ha fatto scoprire che il pittore, classe 1984, è davvero molto appassionato della nostra bella Italia. Ci ha raccontato che da un po' di giorni è in giro nella nostra nazione, è stato a Roma, a Napoli, dove ha realizzato molti bei quadri, oltre quindici nei giorni di permanenza lì, opere stilisticamente interessanti che ci ha mostrato attraverso le foto salvate sul cellulare. È stato per la prima volta a Matera e ha dipinto i famosi Sassi, nei prossimi giorni andrà a Polignano a Mare perché attratto dalla sua bellezza paesaggistica e dal mare che gli piace tanto dipingere. Tra le sue passioni la natura in generale, elementi e scorci storico- artistici e i paesaggi. Della nostra Giovinazzo ha apprezzato il porto e lo ha riprodotto pittoricamente nel corso della mattinata di oggi con una tavolozza armoniosa.

Ha osservato la Cattedrale e lo skyline dal porto che ha una luce raffinata ed incantevole. Per compiere il suo itinerario turistico si sta spostando in treno e sta soggiornando a Bari. «Giovinazzo è una città molto bella, mi piace molto! –ci ha detto l'artista sottolineando la bellezza della nostra cittadina. Il 10 dicembre riparto per Tbilisi che ha una storia molto antica ricca di bellezze da scoprire e ammirare. Vi invito a visitare la mia terra, la Georgia. Non dimenticherò i colori di luoghi affascinanti come quelli che ho ritrovato piacevolmente a Roma e a Napoli.

Di sicuro porterò a Tbilisi nella mente ricordi bellissimi delle città che ho girato e ho rivestito della luce della mia arte pittorica», ha così concluso Niko Kukhaleishvili. Sulla sua pagina Instagram, visualart_niko, che conta sessantamila follower, si può scoprire la sua arte ricca di storia e di arte lì a rappresentare un'identità piena di talento. Si è trattato di un piacevole incontro e scambio culturale che ha posto in risalto quanto di bello ci circonda, quanto di rilevante possiede la nostra terra e l'Italia tutta. A noi il dovere di rispettarla oltre che tutelarla opportunamente.

  • Giovinazzo
  • Niko Kukhaleishvili
La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento
9 dicembre 2025 La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento
Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere
8 dicembre 2025 Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere
Altri contenuti a tema
Giovinazzo romantica e sospesa nel tempo nello scatto di Daniele Cagnetta Vita di città Giovinazzo romantica e sospesa nel tempo nello scatto di Daniele Cagnetta La foto è entrata in finale nel concorso "Riscatti Urbani"
1 Esplosione turistica: Giovinazzo quinta nel Barese per presenze nel 2024 Turismo Esplosione turistica: Giovinazzo quinta nel Barese per presenze nel 2024 Il dato più alto mai registrato per la cittadina adriatica
Giovinazzo protagonista alla BTM di Bari Turismo Giovinazzo protagonista alla BTM di Bari Presentate in Fiera del Levante le eccellenze locali grazie ad un proficuo gioco di squadra
Ottobre mite, le FOTO di una Giovinazzo bellissima Territorio Ottobre mite, le FOTO di una Giovinazzo bellissima Tanti i turisti stranieri che stanno approfittando delle belle giornate. Il maltempo però arriva nel fine settimana
Giovinazzo sul podio del concorso "Wiki Loves Monuments" Turismo Giovinazzo sul podio del concorso "Wiki Loves Monuments" Lo scatto "The orange blue moon" di Michele Illuzzi strega la giuria
Giovinazzo tra i 15 borghi con porticciolo più belli d'Italia Vita di città Giovinazzo tra i 15 borghi con porticciolo più belli d'Italia L'incoronazione arriva da "Dove Viaggi" del Corriere della Sera
"100 mete d’Italia": c'è anche Giovinazzo tra le "eccellenze di Puglia" Attualità "100 mete d’Italia": c'è anche Giovinazzo tra le "eccellenze di Puglia" Unico comune dell'area metropolitana di Bari ad ottenere il prestigioso riconoscimento. Emiliano: La Puglia oggi è una terra attrattiva
Giovinazzo in copertina per la mostra a Parigi sulla Puglia Giovinazzo in copertina per la mostra a Parigi sulla Puglia Il sito “Paris ZigZag” sceglie la cittadina del nord barese per pubblicizzare l’esposizione transalpina
Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
8 dicembre 2025 Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
Pitbull inferocito scappa di casa, recuperato dalla Polizia Locale
8 dicembre 2025 Pitbull inferocito scappa di casa, recuperato dalla Polizia Locale
Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale
8 dicembre 2025 Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale
Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
7 dicembre 2025 Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
4
Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
7 dicembre 2025 Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
7 dicembre 2025 Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
7 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0
7 dicembre 2025 Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.