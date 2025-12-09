Giovinazzo con gli occhi di un artista georgiano

È un dato certo e documentato quello che denota l'incremento di un turismo di spessore culturale che guarda alle bellezze artistico-storiche e paesaggistiche che sul territorio nazionale si possono ammirare in innumerevoli città d'arte.Un artista di Tbilisi, capitale delle Georgia,ha compiuto un nuovo viaggio in Italia seguendo un nuovo itinerario per potersi dedicare alla sua arte pittorica. Questo nostro articolo racconta di un originale incontro che è avvenuto venerdì 5 dicembre in prima serata nella zona del Molo di levante.L'artista era intento a dipingere le rocce, il mare agitato e lo scenario della sera e guardando vero il lungomare ha incontrato il nostro sguardo incuriosito lì a porgergli qualche domanda.Una semplice ed efficace conversazione in lingua inglese ci ha fatto scoprire che il pittore, classe 1984, è davvero molto appassionato della nostra bella Italia. Ci ha raccontato che da un po' di giorni è in giro nella nostra nazione, è stato a Roma, a Napoli, dove ha realizzato molti bei quadri, oltre quindici nei giorni di permanenza lì, opere stilisticamente interessanti che ci ha mostrato attraverso le foto salvate sul cellulare. È stato per la prima volta a Matera e ha dipinto i famosi Sassi, nei prossimi giorni andrà a Polignano a Mare perché attratto dalla sua bellezza paesaggistica e dal mare che gli piace tanto dipingere. Tra le sue passioni la natura in generale, elementi e scorci storico- artistici e i paesaggi. Della nostra Giovinazzo ha apprezzato il porto e lo ha riprodotto pittoricamente nel corso della mattinata di oggi con una tavolozza armoniosa.Ha osservato la Cattedrale e lo skyline dal porto che ha una luce raffinata ed incantevole. Per compiere il suo itinerario turistico si sta spostando in treno e sta soggiornando a Bari. «Giovinazzo è una città molto bella, mi piace molto! –ci ha detto l'artista sottolineando la bellezza della nostra cittadina. Il 10 dicembre riparto per Tbilisi che ha una storia molto antica ricca di bellezze da scoprire e ammirare. Vi invito a visitare la mia terra, la Georgia. Non dimenticherò i colori di luoghi affascinanti come quelli che ho ritrovato piacevolmente a Roma e a Napoli.Di sicuro porterò a Tbilisi nella mente ricordi bellissimi delle città che ho girato e ho rivestito della luce della mia arte pittorica», ha così concluso Niko Kukhaleishvili. Sulla sua pagina Instagram, visualart_niko, che conta sessantamila follower, si può scoprire la sua arte ricca di storia e di arte lì a rappresentare un'identità piena di talento. Si è trattato di un piacevole incontro e scambio culturale che ha posto in risalto quanto di bello ci circonda, quanto di rilevante possiede la nostra terra e l'Italia tutta. A noi il dovere di rispettarla oltre che tutelarla opportunamente.