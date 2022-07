Giovinazzo in copertina per la mostra a Parigi sulla Puglia

Giovinazzo ci mette la faccia. È proprio il caso di scriverlo, dato che una foto che ritraeè stata scelta da, noto sito che offre suggerimenti per uscite e visite originali nella capitale francese, per promuovere la mostravisitabile presso l'di Parigi fino al prossimo 28 settembre (qui il link ).Una mostra, che ha aperto le porte lo scorso 5 luglio e che persino il quotidiano "Le Figaro" ha definito di "eccezionale qualità". Il suo obiettivo è di far scoprire la vera essenza di una terra affascinante, dove tutto parla di tradizione e di bellezza e il bianco della pietra è messo in risalto dal blu del mare. Attraverso un curato ed articolato percorso espositivo, si intraprende un viaggio alla scoperta dell'arte del passato, di chiese rurali impreziosite da affreschi parietali, impervie gravine, borghi da fiaba e maestose cattedrali romaniche, ovvero di quell'autenticità che attira da qualche anno molti turisti francesi, ma che merita di avere maggiore visibilità.Tre le sezioni del percorso a dare un'idea completa della ricchezza storico-artistica della Puglia di cui si sa ancora troppo poco. La prima è la sezione archeologica (IV e III secolo a.C.), dove reperti mai esposti in Francia danno testimonianza di un susseguirsi di civiltà che hanno dato al territorio quell'unicità culturale che lo caratterizza. La seconda è la sezione medievale, dove, oltre ad un interessante video di sintesi delle tipicità artistiche e culturali pugliesi, si può ammirare la collezione di foto dell'artistain cuie il fascino dei quartieri del centro storico, dei suoi archi, delle sue vie e di elementi architettonici di pregio.L'ultima sezione, invece, mette al centro un altro capolavoro indiscusso pugliese. Si tratta del muretto a secco, che l'Unesco ha voluto fregiare del prestigioso titolo di patrimonio dell'umanità. Per l'occasione, infatti, sul prato del giardino dell'Istituto Culturale italiano l'artista Gianni Bozzi ha realizzato un esempio di muretto a secco usando due tonnellate di pietre originali pugliesi. A chiudere, poi, il percorso espositivo, le sculture "Ultima cena" di Francesco Schiavulli e "Macchina selezionatrice di raggi solari" di Lino Sivilli, due chicche che raccontano di una Puglia che è anche artigianato e modernità.Giovinazzo riesce a sintetizzare tutti gli elementi celebrati nella prestigiosa mostra. Storia, arte, mare, pietra e terra vi sono tutti presenti e si combinano come pietre preziose di uno splendido mosaico che simboleggia la Puglia. Forse è per questo che "Paris Zig Zag" ha deciso di metterla in copertina ed è su questo che bisognerà puntare per continuare a farla conoscere ed apprezzare.