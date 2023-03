Che sia una cittadina molto bella, pare davvero assodato da tempo. Bella per la sua storia, per le sue pietre, per quello sperone bagnato dal mare su tre lati, per la sua piazza enorme, da far invidia a comuni ben più grandi e popolosi.Ma Giovinazzo ormai ha conquistato anche il grande pubblico, attirando turisti da tutto il mondo. Non si tratta solo del lavoro di amministrazioni locali, ma anche della volontà di una parte dei commercianti, degli esercenti e degli albergatori di puntare sulla qualità dei servizi.A confermarlo anche, che ha inserito Giovinazzo tra i 15 borghi con porticciolo più belli d'Italia. E questa volta non si tratta di un sito o di una pagina Facebook in cerca di clic facili, ma di una rivista, nella versione on line, che ha decine di migliaia di lettori.Nella speciale categoria la fanno da padrona le località liguri, come Camogli, Riomaggiore, Vernazza, Portofino, Portovenere, ma ci sono anche la giuliana Muggia, due cittadine del grossetano, Giglio Porto e Porto Ercole, Portoferraio in provincia di Livorno, La Maddalena nel sassarese, Scilla vicino Reggio Calabria, Levanzo e San Vito Lo Capo in provincia di Trapani e l'isola di Lipari, che amministrativamente fa parte della provincia di Messina.«L'antico borgo medievale - scrivono da via Solferino riguardo a Giovinazzo - si stende a due passi dal pittoresco porticciolo. Giovinazzo è uno dei centri più caratteristici del litorale pugliese. Punti vitali del borgo sono piazza Costantinopoli e piazza Vittorio Emanuele II, mentre da non perdere sono le chiese, tra cui il duomo romanico di Santa Maria Assunta, palazzi come palazzo Saraceno e palazzo del Marchese di Rende.Sosta golosa imperdibile in uno dei ristoranti di Giovinazzo per assaggiare magari uno spiedino di mare o una grigliata».Una bella attestazione di stima, che però non deve appagare. C'è ancora bisogno di lavorare tanto e tutti assieme per migliorare servizi, l'igiene urbana, le aperture di chiese e monumenti di interesse. Si può e si deve fare.