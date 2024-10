Ottobre mite, le FOTO una Giovinazzo bellissima

9 foto Giovinazzo - foto ottobre 2024

Le ottobrate, come vi abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri, stanno caratterizzando il meteo di questo periodo a Giovinazzo. Tantissimi i turisti, europei e statunitensi, che hanno approfittato ancheMa bellissimo appare in queste giornate il centro storico al mattino, libero dalla movida che caratterizza i fine settimana, godibile, un po' meno fruibile per via della chiusura delle attività commerciali. Noi abbiamo scattato alcune foto che vi proponiamo, proprio quando invece il tempo sta per cambiare e portare su Giovinazzo precipitazioni attese soprattutto dagli agricoltori.In arrivo annuvolamenti nel Nord Barese e lungo la costa adriatica sia giovedì, sia venerdì, ma una vera e propria perturbazione giungerà sabato 19, quando sono previste precipitazioni piovose per tutta la giornata, più consistenti a sera, probabilmente a rovinare i piani di tanti. Massime in discesa sino aed a sera la colonnina di mercurioin linea con la media stagionale. Giornate miti previste poi per l'inizio della settimana prossima. Per maggiori dettagli vi diamo appuntamento con il nostro consueto meteo a mezzanotte tra sabato e domenica.