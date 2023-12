Giovinazzo sul podio del concorso "Wiki Loves Monuments"

L'edizione italiana di "Wiki Loves Monuments", una delle più grandi rassegne fotografiche al mondo, ha visto il suo atto conclusivo nelle scorse giornate nella chiesa di Santa Maria in Grottapinta, a Roma. Le migliori fotografie saranno pubblicate su Wikipedia e faranno girare in rete grandi bellezze della nostra nazione, già conosciuto in tutto il mondo come il "Bel Paese".La vittoria nella Categoria Generale (l'altra è quella riferita agli edifici religiosi) è andata allo scatto di Maurizio Moro che ha immortalato il panorama di Premana, località nel lecchese, ma al secondo posto è finita Giovinazzo. Nella fotografia del bravissimointitolatail profilo di via Marina col borgo antico appare illuminato dalla luce meravigliosa di una grande luna piena.Uno scatto d'autore, che varrebbe da solo una intera campagna promozionale nel settore turistico, un raffinato biglietto da visita per una Giovinazzo che sembra sempre più attirare visitatori da ogni parte del mondo.Terzo posto per uno scatto di Guaceto di Carovigno nel brindisino, a completare un podio che parla pugliese e che ha inorgoglito finanche il Presidente Michele Emiliano.Wikimedia è riuscita nell'intento di raccogliere tantissimi talenti in giro per la penisola, ben 946 i partecipanti per oltre 52mila foto caricate. Un successo per una edizione in cui la giuria, formata da volontari ed esperti, ha riconosciuto nel profilo giovinazzese quell'incanto che ne ha fatto in questi ultimi venti anni una perla autentica di Puglia.