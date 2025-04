Meteo 25 aprile, ancora piogge a sera su Giovinazzo

Powered by

VENERDÌ 25 APRILE

Sono salve le celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ma su Giovinazzo arriveranno le piogge anche in questo 25 aprile. Bel tempo al mattino, con correnti occidentali di moderata intensità. Massime sui 22° e mare poco mosso.Pomeriggio con rapidi annuvolamenti che, sino a sera, porteranno sulla costa adriatica piogge anche abbondanti. Minime della notte sui 12°. Previsto abbassamento termico per sabato 26 aprile.SOLE - Sorge: 5:57, Tramonta: 19:42LUNA - Leva: 4:34, Cala: 17:02 - Luna calante