Vandali in azione a Giovinazzo: violato l'omaggio ai caduti del 25 aprile

Quanto accaduto nel pomeriggio del 3 maggio all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella" di Giovinazzo è vergognoso. Ignoti, alcuni segnalatori ci dicono giovanissimi, hanno rovesciato le corone di alloro che erano state deposte dalle autorità il 25 aprile scorso, nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione dal nazifascismo.Corone a memoria di quanti caddero per la libertà del nostro Paese, anche in teatri di guerra. Il gesto, probabilmente senza alcuna valenza politica da quanto abbiamo appreso, è invece sintomo di un disprezzo totale per le regole e per il vivere civile. Si ignorano i valori comuni e cosa rappresentano quelle corone deposte ai piedi del monumento, vivendo senza educazione alcuna al sentimento di amore verso la nazione.L'auspicio dei nostri segnalatori è che si faccia al più presto chiarezza. Il nostro è invece che vengano individuati i responsabili e, anche se minori, vengano denunciati alle autorità.