Giovinazzo ha celebrato la Festa della Liberazione - FOTO

Giovinazzo ha celebrato ieri mattina, 25 aprile, la Festa della Liberazione dal nazifascismo, ricordando la figura di Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio.Un corteo si è mosso da Palazzo di Città per raggiungere la Villa Comunale dove è stata deposta una corona di alloro alla memoria di tutti i caduti per la libertà del nostro Paese e per la Resistenza. Presenti il sindaco, Michele Sollecito, il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, le associazioni d'armi, una rappresentanza dell'ANPI e della rete scolastica cittadina.Poi il corteo si è diretto nuovamente a Palazzo di Città, nel cui androne è stata fatta memoria di Angelo Ricapito, valoroso partigiano. Una cerimonia sobria, che però ha rimarcato ancora una volta l'importanza della Repubblica con abiura di ogni forma di totalitarismo.