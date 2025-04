Giovinazzo per i martiri della Resistenza

Powered by

Giovinazzo ha celebrato oggi l'80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.Un corteo, in testa il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, si è mosso da Palazzo di Città verso Villa Palombella per deporre una corona ai piedi del Monumento ai Caduti.Presenti le autorità militari, l'Anpi Giovinazzo e le associazioni d'Arma. Commovente il momento delle letture da parte dei ragazzi che hanno ricordato impegno e sacrificio estremo di chi morì per la Libertà e la democrazia.Al rientro, omaggio doveroso nell'androne di Palazzo di Città al partigiano giovinazzese Angelo Ricapito sotto la lapide che lo ricorda.«Buon 25 aprile a tutti, viva la Liberazione dal Nazifascismo, viva l'Italia democratica», ha scritto il sindaco ai giovinazzesi sui canali social a margine della cerimonia.