‘Inclusione sociale estate 2024’, a Giovinazzo online avviso pubblico per la selezione di progetti

Si ricorda che è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo, all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it, un avviso pubblico esplorativo per la presentazione di proposte che abbiano come finalità l'inclusione sociale attraverso progetti indirizzati a persone con disabilità nell'ambito educativo, di promozione sportiva e ricreativa.Finalità dell' Amministrazione Comunale è promuovere interventi che rimuovano e riducano le barriere, sia fisiche che culturali, nel territorio comunale. Di qui la decisione della Giunta di procedere con un avviso pubblico per l'acquisizione e la selezione di proposte progettuali da inserire nelle iniziative estive.L'iniziativa dal nome ' Inclusione sociale estate 2024' dovrà svolgersi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le proposte progettuali possono essere presentate da soggetti senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale di Molfetta – Giovinazzo.Ogni soggetto candidato (anche in forma associata) potrà presentare massimo una proposta progettuale. Qualora il soggetto proponente intenda partecipare in forma Associata, l'ATS dovrà formalmente costituirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima della realizzazione dell'attività progettuale proposta. Tutti gli estremi del bando sono consultabili online sul sito del Comune.Le domande devono essere inoltrate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.itentro e non oltre le ore 24.00 del giorno 06.06.2024. I modelli allegati potranno essere scaricati dal sito del Comune di Giovinazzo https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/avvisi-pubblici Una volta completata la valutazione, la Giunta comunale approverà l'elenco delle manifestazioni di interesse che sarà pubblicato sul sito del Comune alla voce Albo Pretorio.