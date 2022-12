Disabilità, pubblicato avviso dell’Ambito Territoriale Giovinazzo-Molfetta

Pubblicata la manifestazione di interesse per la partecipazione al tavolo di concertazione e ai laboratori/ tavoli tematici per la definizione del programma operativo territoriale e la realizzazione degli interventi del Programma Operativo Regionale in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.Il bando, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it e strutturato all'interno dell'Ambito Territoriale di Giovinazzo e Molfetta, ha la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di vita per l'autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare (DOPO DI NOI) sul territorio locale, attraverso un percorso di co-progettazione che coinvolga gli Enti del Terzo Settore, nonché le associazioni delle famiglie dei disabili e le associazioni delle persone con disabilità, oltre agli enti pubblici e privati, interessati alle tematiche in discussione.L'Ambito Territoriale di Molfetta e Giovinazzo, pertanto, invita gli Enti del terzo settore, gli enti pubblici e privati, gli attori di cittadinanza attiva a partecipare al tavolo di concertazione, al fine di contribuire all'attuazione della programmazione e realizzazione del Programma Operativo Territoriale degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.I soggetti pubblici e privati interessati a partecipare al percorso, dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione unitamente alla 'Scheda di iscrizione per la partecipazione'( scaricabile dal sito del Comune), con l'indicazione delle aree di intervento a cui si intende aderire per la progettazione partecipata, all'Ufficio di Piano dell'Ambito di Molfetta e Giovinazzo, entro il 27/12/2022 all'indirizzo email/PEC: servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it