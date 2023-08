Eliminazione barriere architettoniche, PVA incalza l'amministrazione comunale

«A dicembre dello scorso anno, il Consiglio Comunale, approvando all'unanimità la mozione da noi proposta, aveva impegnato il sindaco e l'amministrazione a porre in essere ogni attività finalizzata all'approvazione deluno strumento obbligatorio per legge e quanto mai necessario nella nostra città!».Inizia così una nota diche riaccende i riflettori su un problema di grandissima e primaria importanza a Giovinazzo: l'accessibilità al mare e la piena fruibilità degli spazi urbani per i disabili.«Da allora - spiega la segreteria guidata da- son passati quasi otto mesi e, purtroppo, il sindaco e la Giunta non hanno dato corso alla richiesta rivolta loro dall'intero Consiglio comunale, ma soprattutto da tutti i cittadini che rappresentano. Da oggi - attaccano da PVA - non ci sono più scuse però, perché la Regione Puglia, con la determinazione dirigenziale n. 278 del 25/07/2023, ha approvato l'avviso pubblico finalizzato alla concessione di un contributo per l'approvazione dei PEBA ai Comuni che, come Giovinazzo, alla data del 13/02/2023 non avessero ancora approvato il Piano. Un contributo che nel caso del Comune di Giovinazzo ammonterebbe a 6.000,00 Euro.E allora - insistono da PVA - siamo nuovamente a incalzare l'amministrazione chiedendo formalmente e pubblicamente che il Comune di Giovinazzo partecipi a questo avviso pubblico che scadrà il 30 settembre 2023. È giunto il tempo che anche a GiovinazzoE che questo avvenga attraverso un percorso amministrativo trasparente e partecipato in cui i protagonisti di una città più vivibile, accessibile e inclusiva siano proprio i giovinazzesi!», è la chiosa.